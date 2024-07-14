نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة "أبو عريبان" وسط غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT باستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين جراء استهداف الطيران الإسرائيلي مدرسة "أبو عريبان" التابعة لوكالة "الأونروا" وسط قطاع غزة والتي تضم عددا كبيرا من النازحين.

وقال المراسل: "سقط 13 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف الاحتلال مدرسة "أبو عريبان" التابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأضاف أن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال مدير مستشفى العودة بقطاع غزة: "وصلنا أكثر من 10 شهداء و71 جريحا والعديد من الأشلاء جراء استهداف الاحتلال مدرسة "أبو عريبان" بالنصيرات".

من جهته، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": "نرسل إحداثيات مدارسنا باستمرار للاحتلال الإسرائيلي ولا مكان آمنا في غزة، وما يحدث خطير للغاية حيث يزج بـ1.8 مليون فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مختلف مناطق قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا 38584 قتيلا و88881 إصابة منذ في أحدث إحصائية لةوارة الصحة في القطاع.