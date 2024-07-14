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لويزة حنون تعلن انسحابها من الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليا، وعدم التصويت فيها يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأوضح الحزب في بيان، بعد اجتماع المكتب السياسي له في دورة طارئة: "لويزة حنون تعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليا".

وأضاف: "أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين، وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت يوم 7 سبتمبر المقبل".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر في 21 مارس الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، وقد حدد تاريخها في 7 سبتمبر 2024.

كما أعلن تبون، في وقت سابق، ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وسط دعم من أبرز الأحزاب السياسية الجزائرية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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