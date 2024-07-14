نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويزة حنون تعلن انسحابها من الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليا، وعدم التصويت فيها يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأوضح الحزب في بيان، بعد اجتماع المكتب السياسي له في دورة طارئة: "لويزة حنون تعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليا".

وأضاف: "أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين، وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت يوم 7 سبتمبر المقبل".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر في 21 مارس الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، وقد حدد تاريخها في 7 سبتمبر 2024.

كما أعلن تبون، في وقت سابق، ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وسط دعم من أبرز الأحزاب السياسية الجزائرية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان.