وسائل إعلام: المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب كان يخبئ عبوات ناسفة بسيارته

جدة - نرمين السيد - محاولة اغتيال ترامب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب كان يخبئ عبوات ناسفة في سيارته، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، قال إنه يشعر بصدمة وغضب شديدين لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي.

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