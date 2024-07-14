القاهرة الإخبارية.. وزير خارجية تركيا: لا نية لإسرائيل لإقرار سلام بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وزير خارجية تركيا

قال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، اليوم الأحد، إنه بحث مع الجانب السعودي قضية وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف وزير الخارجية التركي، أن إسرائيل ونتنياهو يرتكبان مجازر جديدة كلما ظهرت بوادر أجواء بناءة. وتابع أنه لا نية لإسرائيل بالتوصل إلى سلام في المنطقة، موضحا أن المجازر الإسرائيلية المستمرة تجعلنا نفكر أن حكومة نتنياهو لا تدخل المفاوضات سوى للدعاية.

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