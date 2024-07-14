ملك الأردن: أشعر بصدمة وغضب شديدين لمحاولة اغتيال دونالد ترامب

جدة - نرمين السيد - الملك عبدالله الثاني ملك الأردن

قال الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، إنه يشعر بصدمة وغضب شديدين لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي.





وأدان ملك الأردن، كل أنواع العنف السياسي، جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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