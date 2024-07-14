القاهرة الإخبارية.. وزير خارجية السعودية: تقدم كبير في العلاقات مع تركيا

جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية السعودي

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، إن هناك تقدما كبيرا في العلاقات مع تركيا وعازمون على تطويرها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأكد وزير الخارجية السعودي، أهمية الوصول الفوري لوقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات للشعب الفلسطيني. وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: سنستمر في التنسيق لتحقيق المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية. وتابع أن هناك تطابق في الموقف مع تركيا بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية في قطاع غزة.

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