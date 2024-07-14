نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادثة إطلاق النار بالولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار بالقرب من ملهى ليلي في مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن الشرطة المحلية.

وجاء في بيان الشرطة: "قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة في إطلاق نار في ملهى ليلي في برمنغهام في ولاية أتلانتا".

وبحسب القناة، فإن أسباب إطلاق النار غير معروفة في الوقت الحالي، كما لم تبلغ الشرطة عن أي اعتقالات حتى الآن.