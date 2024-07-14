"وول ستريت جورنال": العثور على عبوات ناسفة في سيارة المشتبه به في اغتيال ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر أنه تم العثور على عبوات ناسفة في سيارة المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس السبت.

بدورها قالت شبكة "ABC" الإخبارية، نقلا عن مصادرها، إن البندقية (السلاح الناري) المستخدمة في إطلاق النار على ترامب تم شراؤها بشكل قانوني مضيفة أن وثائق شراء السلاح تقود إلى والد المشتبه به.

وكان ترامب تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا أمس السبت.

وأصيب ترامب في أذنه، وقتل شخص آخر كان بجواره كما أصيب اثنان آخران، فيما قتل رجال الخدمة السرية مطلق النار. دونالد ترامب أمس السبت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التحقيق: "عثرت السلطات على عبوات ناسفة في سيارة رجل يقول مسؤولون إنه حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب".

وقالت المصادر إن سيارة المشتبه به كانت متوقفة بالقرب من موقع التجمع في ولاية بنسلفانيا.

بدورها قالت شبكة "ABC" الإخبارية، نقلا عن مصادرها، إن البندقية (السلاح الناري) المستخدمة في إطلاق النار على ترامب تم شراؤها بشكل قانوني مضيفة أن وثائق شراء السلاح تقود إلى والد المشتبه به.

وكان ترامب تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا أمس السبت.

وأصيب ترامب في أذنه، وقتل شخص آخر كان بجواره كما أصيب اثنان آخران، فيما قتل رجال الخدمة السرية مطلق النار.