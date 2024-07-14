نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة متابعة السجناء السياسيين تطالب اليابان برفع العقوبات عن أسرة القذافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - راسلت لجنة متابعة السجناء السياسيين للمجالس الاجتماعية في طرابلس سفير اليابان لدى ليبيا شيمورا ايزورو، بشأن العقوبات المفروضة على أسرة العقيد معمر القذافي وعدد من الليبيين الآخرين.

وتأتي هذه المراسلة من قبل لجنة متابعة السجناء السياسيين للمجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان في إطار رئاسة اليابان للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

وأوضحت اللجنة في مراسلتها أن لائحة العقوبات فرضت قيودا على شخصيات ليبية من بينهم عائلة الشهيد معمر القذافي، مشيرة إلى أن هذه القيود صدرت تحت ضغوط سياسية دولية. وأكدت اللجنة أن استمرار هذه القيود، بما في ذلك حظر السفر لغرض العلاج وفرض الإقامة الجبرية، يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان في حرية التنقل والسفر للأغراض الإنسانية.

وسلطت اللجنة الضوء على حالة المواطن الليبي قرين صالح قرين، الذي يعاني من ظروف إقامة جبرية قاسية في مصر بحجة تنفيذ العقوبات الدولية. وأفادت اللجنة أن قرين صالح امتثل أمام سلطات التحقيق الليبية ممثلة في مكتب النائب العام، وبعد استيفاء التحقيق تم منحه مذكرة تفيد برفع القيود عنه، إلا أن القيود لم ترفع رغم مرور أكثر من سنتين على هذه المطالبة.

ودعت اللجنة القيادة السياسية في اليابان إلى اتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة، وبالتشاور مع أعضاء لجنة العقوبات، لرفع القيود عن قرين صالح ليتمكن من التنقل بحرية والحصول على العلاج الملائم له.

واختتمت اللجنة مراسلتها بالتأكيد على أن استمرار هذه القيود بات غير مقبول، مشددة على ضرورة رفع العقوبات لضمان حقوق الإنسان الأساسية للأفراد المتضررين.