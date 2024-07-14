العالم اليوم - غالانت لطياري الجيش الإسرائيلي: ملاحقة حماس ستستمر لسنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 08:18 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، إن ملاحقة قادة حركة حماس "ستستمر لسنوات".

وكان غالانت يتحدث في قاعدة نيفاتيم الجوية، مع طياري الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الغارة على مواصي خانيونس، السبت، التي تقول إسرائيل إنها استهدفت مسؤولي حماس البارزين، قائد الجناح العسكري محمد الضيف وقائد لواء خانيونس رافع سلامة.

وقتل في الغارة 90 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات، والأحد أعلنت إسرائيل مقتل سلامة، بينما ذكرت حماس أن الضيف "بخير".

وأوضح غالانت، حسبما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "أفعالكم دقيقة وذات جودة عالية والنتائج هي التي تسمح لنا بمواصلة القيام بعملنا".

وأضاف: "كما أنها تتيح لنا حرية العمل من أجل تحقيق أهدافنا"، في الحرب على غزة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.

واعتبر أن "حماس اليوم لا تملك القدرة على إعادة تسليح وتنظيم نفسها ومعالجة جرحاها"، موضحا أن "قدرات الحركة تتآكل كل يوم".

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن "ملاحقة قادة حماس ستستمر لسنوات".

ولا يزال هدف إسرائيل الأبرز من الحرب، وهو القضاء على حركة حماس، محل شك، حتى من جانب مسؤولين إسرائيليين يرون أنه "لا يمكن القضاء على فكرة".