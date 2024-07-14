إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلتقي بايدن يوم 22 يوليو في واشنطن

جدة - نرمين السيد - نتنياهو وبايدن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن نتنياهو يلتقي بايدن يوم 22 يوليو في واشنطن أي قبل يومين من خطابه المقرر أمام الكونجرس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم، مقتل رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس في حماس في ضربة إسرائيلية بغزة السبت.

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