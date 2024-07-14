إعلام إسرائيلي نقلا عن جالانت: قدرة حماس على إعادة تأسيس نفسها منخفضة جدًا

جدة - نرمين السيد - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن يوآف جالانت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن قدرة حماس على إعادة تأسيس نفسها منخفضة للغاية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



وأضافت وسائل الإعلام، أن إسرائيل ستستمر في ملاحقة المسلحين لسنوات عديدة، متابعا أن قضينا علي حماس في رفح الفلسطينية وضربنا مراكز قيادتهم وغرف الاتصالات ومستودعات الأسلحة.

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