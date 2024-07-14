زاخاروفا تعلق على محاولة اغتيال ترامب: الديمقراطية الأمريكية وصلت إلى حالة انتحارية

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الديمقراطية الأمريكية وصلت إلى حالة انتحارية.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "كل وسائل الإعلام والمعلقين الأمريكيين، في تعليقاتهم على محاولة اغتيال ترامب، يتنافسون فيما بينهم على القول بأن ذلك يشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية".

وأضافت: "هذا صحيح، ويعني أن التهديد في الداخل، وليس من الخارج.. أود فقط أن أوضح أن هذه هي الديمقراطية الأمريكية، التي دفعتها الليبرالية إلى حالة انتحارية".

وتعرض ترامب يوم أمس السبت لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا.

وأكدت موسكو إدانتها أي مظاهر للعنف السياسي، موضحة أنها لا تعتبر الإدارة الأمريكية الحالية ضالعة في الهجوم على ترامب.