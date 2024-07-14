5 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف للاحتلال على منطقة شرق رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن 5 شـهداء وعدد من المصابين جراء قصف للاحتلال على منطقة المشروع شرقي مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت نقلا عن يوآف جالانت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن قدرة حماس على إعادة تأسيس نفسها منخفضة للغاية.

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