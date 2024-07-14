عضوة بالكونجرس: الهجمات الإعلامية على الجمهوريين أدت إلى محاولة اغتيال ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - قالت عضو الكونجرس مارغوري تايلور غرين، إن الهجمات التي تعرض لها الجمهوريون عبر وسائل الإعلام أدت إلى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكتبت غرين في منشور عبر منصة "X": "إنه خطأ وسائل الإعلام: "لقد شيطنونا، ووصفونا بالنازيين، وأمضوا العقد الماضي في التحريض على العنف ضدنا. يفعلون ذلك كل يوم، وبالأمس حصلوا على ما يريدون، محاولة اغتيال الرئيس ترامب ومقتل أحد أنصاره".

وكان ترامب تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا أمس السبت.

وأصيب ترامب في أذنه، وقتل شخصا آخر كان بجواره كما أصيب اثنان آخران، فيما تمكن رجال الخدمة السرية من تصفية مطلق النار.