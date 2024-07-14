جدة - نرمين السيد - محاولة اغتيال ترامب

قال حاكم ولاية بنسلفانيا، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأحد، إن الخلافات السياسية يجب ألا تواجه أبدا بالعنف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف حاكم ولاية بنسلفانيا، أن محاولة اغتيال ترامب غير مقبولة ومأساوية، متابعا أنه على السياسيين العمل على تهدئة حدة التوتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاكم ولاية بنسلفانيا: الخلافات السياسية يجب ألا تواجه أبدا بالعنف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.