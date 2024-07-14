بايدن: ما من مكان في أمريكا للعنف.. ولا يمكن السماح بتكرار ما حدث لترامب

جدة - نرمين السيد - قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له ألقاها بشأن محاولة اغتيال ترامب، إنه ما من مكان في أمريكا للعنف، متابعا انه اتصل على ترامب وهو يتعافى، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف بايدن، أن الوحدة هي الهدف الأكثر أهمية للجميع، متابعا أن ما حدث لترامب لا يعبر أبدا عن قيم أمريكا. وتابع الرئيس الأمريكي، أنه لا يمكن أن نسمح بتكرار ما حدث لترامب أبدا، موضحا أنه أصدر تعليماته بإجراء تحقيق سريع وشامل.

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