ترامب: كنت سأؤجل رحلتي إلى ويسكونسن لكن لن أسمح بفرض تغيير على أجندتي

جدة - نرمين السيد - قال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة سابقًا، والمرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، خلال كلمة له، إنه كانت سيؤجل رحلته إلى ولاية ويسكونسن لكنه قرر عدم السماح لمطلق النار بفرض تغيير على أجندته، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف ترامب، أنه سيغادر ظهرا إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن كما كان مقررا.

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