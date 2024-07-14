بايدن: أشعر بالامتنان لأن ترامب بخير.. والسعي للاغتيال يتعارض مع ما نمثله

جدة - نرمين السيد - قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له ألقاها بشأن محاولة اغتيال ترامب، إنه يشعر بالامتنان لأن ترامب بخير، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف بايدن، أن السعي للاغتيال يتعارض مع كل ما تمثله أمريكا، متابعا أنه لا معلومات بعد عن دوافع مطلق الرصاص على ترامب. وتابع الرئيس الأمريكي: لا تطلقوا افتراضات بشأن دوافع مطلق الرصاص أو انتماءاته، موضحا أن أصدر تعليمات لرئيس الخدمة السرية بمراجعة كل إجراءات الأمن بالمؤتمر الجمهوري. ولفت جو بايدن، الرئيس الأمريكي، إلى أنه أجرى مع ترامب محادثة قصيرة وجيدة أمس.

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