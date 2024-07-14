العالم اليوم - ضحية هجوم ترامب.. قائد إطفاء استخدم جسده لحماية أسرته

انتم الان تتابعون خبر ضحية هجوم ترامب.. قائد إطفاء استخدم جسده لحماية أسرته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 11:18 مساءً - أكد حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، الأحد أن كوري كومبيراتوري (50 عاما) مات بطلا إذ استخدم جسده كدرع لحماية زوجته وابنته من الرصاص، خلال الهجوم على الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال شابيرو: "لقد أخبرتني زوجته أنه ألقى بنفسه على أسرته لحمايتها"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

كما أصيب شخصان خران خلال محاولة قتل ترامب خلال تجمع حاشد يوم السبت في مقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا.

في حين أحجم مسؤولي إنفاذ القانون عن الكشف عن أي بيانات تتعلق بالضحايا الآخرين، فإن النائب الأمريكي عن ولاية تكساس روني جاكسون قال في بيان الأحد إن ابن أخيه أصيب ولكن "إصابته لم تكن خطيرة لحسن الحظ".

وقال جاكسون: "أسرتي كانت تجلس في المقدمة، قرب المكان الذي كان يتحدث الرئيس (السابق ترامب) منه، سمعوا طلقات نارية، ثم أدرك ابن أخي أن رقبته ملطخة بالدماء وأن شيئا ما قد خدش رقبته وجرحها، وقد تلقى العلاج من قبل مقدمي الخدمة في الخيمة الطبية".

وأوضحت الخدمة السرية أنها قتلت مطلق النار المشتبه به، الذي شن هجومه من مكان مرتفع خارج موقع التجمع.