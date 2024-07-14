جدة - نرمين السيد - استهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة

أعلن الحوثيون، اليوم الأحد، تنفيذ عملية مشتركة استهدفت سفينة إسرائيلية، في خليج عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف الحوثيون، أنهم نفذوا عملية استهدفت عددا من الأهداف العسكرية في إيلات بالطائرات المسيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحوثيون: نفذنا عملية استهدفت سفينة إسرائيلية في خليج عدن بالصواريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.