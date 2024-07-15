وسائل إعلام: من حاول اغتيال ترامب رجل إطفاء سابق ولديه زوجة وابنة

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الشخص الذي لقي حتفه خلال محاولة اغتيال ترامب في بنسلفانيا رجل إطفاء سابق ولديه زوجة وابنة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال، قالت نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب كان يخبئ عبوات ناسفة في سيارته.

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