العالم اليوم - يورو إسبانيا.. أرقام قياسية ورودري أفضل لاعب وجائزة ليامال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 01:25 صباحاً - حقق المنتخب الإسباني لقب بطولة "يورو 2024"، بانتصار مثير على إنجلترا في النهائي مساء الأحد، مما نتج عن هيمن نجوم إسبانيا على الجوائز الفردية للبطولة.

وخلال التتويج، وزع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجوائز الفردية للبطولة والتي جاءت كما يلي: أفضل لاعب في البطولة: الإسباني رودري.

أفضل لاعب شاب في البطولة: الإسباني لامين يامال. أما بالنسبة لهداف البطولة، فتساوى 6 لاعبين برصيد 3 أهداف وهم: الإنجليزي هاري كين، والإسباني داني أولمو، والهولندي كودي خاكبو، والألماني جمال موسيالا، والجورجي جورجيس ميكاوتادزه، والسلوفاكي إيفان شرانتز. وحققت إسبانيا عددا من الأرقام القياسية، أبرزها: تحقيق لقب بطولة "يورو" للمرة الرابعة، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

تحقيق بطولة اليورو خلال الفوز بسبعة مباريات متتالية في البطولة دون تعادل أو هزيمة، وهو إنجاز غير مسبوق لبطل سابق.

لامين يامال أصبح أصغر لاعب يحقق لقب البطولة عبر التاريخ، بعمر 17 عاما ويوما واحدا.

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