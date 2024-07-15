العالم اليوم - جدل حول هدف البطولة.. هل كان المهاجم متسللا؟

انتم الان تتابعون خبر جدل حول هدف البطولة.. هل كان المهاجم متسللا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 01:25 صباحاً - أثار الهدف "القاتل" الذي سجلته إسبانيا في مرمى إنجلترا، الجدل بين الجماهير الإنجليزية، خاصة وإن كاميرا البث أظهرت تسلل الهداف بوضوح، قبل أن تعلن تقنية الفيديو أن الهدف صحيح.

وخطفت إسبانيا الفوز في نهائي بطولة "يورو 2024" مساء الأحد، بهدف "قاتل" من المهاجم ميكيل أويارزابال، في الدقيقة 86، مستغلا تمريرة عرضية من زميله مارك كوكوريا.

وأظهرت لقطة الإعادة، تقدم أويارزابال على المدافعين الإنجليز، بقدمه، لكن تقنية الفيديو الآلية، والتي بثت لاحقا، أظهرت أن ركبة المدافع جون ستونز كانت متقدمة على قدم أويارزابال، مما يجعله في موقف سليم للتسجيل.

ولم تقنع تقنية إعادة الفيديو الجماهير الإنجليزية، التي استشاطت غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن المهاجم كان متسللا بوضوح.