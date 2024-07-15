مستشار الحكومة البريطانية يحذر من تزايد محاولات اغتيال السياسيين

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جدة - نرمين السيد - جون وودكوك، مستشار الحكومة البريطانية لشؤون العنف السياسي
وطالب وودكوك، وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بإجراء تحقيق في التهديدات التي يتعرض لها المرشحون السياسيون في الانتخابات.
في حديثه لصحيفة "الجارديان"، أشار إلى أن محاولة القتل المفتوحة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعد تذكيرا حيا بالخطر الذي يواجهه جميع السياسيين.
وأضاف أن السياسة المتزايدة للمواجهة العدوانية والترهيب في المملكة المتحدة تشكل بيئة سامة يمكن أن تؤدي إلى محاولات اغتيال للسياسيين.
وجدد جون وودكوك، مستشار الحكومة البريطانية لشؤون العنف السياسي، تحذيره من استخدام "الترهيب" كاستراتيجية انتخابية متزايدة، حيث يُعتبر ذلك "استراتيجية أساسية" لهزيمة المرشحين أو إرغامهم على الاستسلام.
وأشارت صحيفة "الجارديان" إلى تعرض عدد من المرشحين السياسيين البريطانيين وموظفيهم للتهديد والترهيب خلال فترات الانتخابات.
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