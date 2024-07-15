نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دماء ترامب على الأرض.. محاولات اغتيال الرؤساء مسلسل مستمر في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أمريكا، قائمة طويلة من الرؤساء الذين تعرضوا للتهديد بالعنف، ولقد تم اغتيال أربعة رؤساء بمن فيهم أبراهام لينكولن، وجيمس أ. جارفيلد، وويليام ماكينلي، وجون إف كينيدي، كما أصيب ثلاثة آخرون، في محاولات اغتيال فاشلة.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، في سطور التاريخ الدموي لمحاولات اغتيال الرؤساء الأمريكيين.

دونالد ترامب

نجا الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الأمريكية الرئاسية دونالد ترامب، من محاولة اغتيال فاشلة، أثناء مخاطبته حشدًا من مؤيديه في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وأصيب ترامب، في أذنه اليمنى جراء عملية إطلاق النار، إذ أمسك فجأة أذنه اليمني بيده، ثم انبطح أرضًا تنفيذًا لتعليمات الحرس الخاص.

جو بايدن

في مايو 2023، قاد شاب يبلغ من العمر 19 عامًا شاحنة مستأجرة إلى حاجز أمام البيت الأبيض، لقتل الرئيس جو بايدن و"الاستيلاء على السلطة.

واعتقل الشاب وقال إنه متعاطف مع النازية، وأقر بأنه مذنب في تهمة تدمير ممتلكات فيدرالية، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات ولم يصدر الحكم عليه بعد.

باراك أوباما

في عام 2013، أرسل أحد منتحلي شخصية إلفيس بريسلي من ولاية ميسيسيبي، رسائل ملوثة بالريسين السام إلى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

واعترفت الشرطة، بأن الشخص لا علاقة له بالقضية وأطلقت سراحه، وقال لاحقًا: "أنا لا أحب الأرز".

وفي عام 2011، أطلق أوسكار راميرو أورتيجا هيرنانديز، طلقات نارية على البيت الأبيض، كانت تهدف إلى قتل أوباما، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.

جورج دبليو بوش

وفي مايو 2022، ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على مواطن عراقي متّهم بـ "مساعدة ودعم مؤامرة تهدف إلى قتل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جورج دبليو بوش"، حيث كانت المؤامرة مدفوعة بالغضب بشأن حرب العراق.

بيل كلينتون

استخدم 5 أشخاص قنبلة أنبوبية موجهة إلى زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وإطلاق طلقات نارية بعيدة المدى على البيت الأبيض.

جورج بوش الأب

في يناير 1993، خططت مجموعة من المهاجمين الكويتيين والعراقيين الذين يُعتقد أنهم كانوا يعملون لصالح صدام حسين، لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، بعد أن ترك منصبه، باستخدام سيارة مفخخة.