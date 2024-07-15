نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يصل إلى ميلووكي لحضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل دونالد ترامب إلى ميلووكي في شمال شرق الولايات المتحدة الأحد لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري، غداة محاولة اغتياله، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وكانت حملة دونالد ترامب الانتخابية أعلنت السبت، أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، بعد أن تعرض لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.

وقالت الحملة في بيان إن "الرئيس ترامب يتطلع إلى الانضمام إليكم جميعا في ميلووكي بينما نمضي قدما في مؤتمرنا لترشيحه ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".

ويعقد مؤتمر الحزب الجمهوري في ويسكونسن من 15 إلى 18 يوليو ويتمثل هدفه الرئيسي في تسمية ترامب (78 عاما) مرشّحا رسميا للحزب لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ويأتي هذا اللقاء بينما يواجه ترشيح المنافس الديمقراطي الرئيس جو بايدن صعوبات جمة، منذ مناظرته الكارثية في مواجهة ترامب في 27 يونيو.