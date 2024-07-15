العالم اليوم - سوء التنظيم مستمر.. تأخير نهائي كوبا أميركا ساعة في ميامي

انتم الان تتابعون خبر سوء التنظيم مستمر.. تأخير نهائي كوبا أميركا ساعة في ميامي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 04:21 صباحاً - تأجلت ركلة انطلاق المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا في مدينة ميامي، فجر الاثنين، بعد حوادث تدافع للآلاف من الجماهير الكولومبية، التي حاولت اجتياز حواجز الأمن، والدخول للملعب دون تذاكر.

وانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات "مرعبة"، لعملية التدافع من آلاف الجماهير الكولومبية، متجاوزين رجال الأمن.

وظهر البعض وهم يتعرضون للضرب، بينما سقط عدد من الجماهير وسط التدافع.

وجسدت الحالة سوء التنظيم المستمر من قبل الولايات المتحدة، للبطولة القارية، حيث سبق هذا اللقاء اعتداء من جماهير كولومبيا على عائلات لاعبي الأوروغواي في الملعب.

وكان مدرب الاوروغواي مارسيلو بيلسا، قد انتقد بشدة، التنظيم الأميركي للبطولة، السبت.

وبسبب حالات الشغب والتدافع خارج استاد "هارد روك" في ميامي، تأجلت المباراة النهائية المرتقبة 30 دقيقة.

وستواجه الأرجنتين حاملة اللقب، منتخب كولومبيا، في نهائي كوبا أميركا 2024، ويتوقع أن يمتلئ الاستاد بأكثر من 65 ألف متفرج.