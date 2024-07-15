بايدن في خطاب للأمريكيين: مستقبل البلاد يحدده الناخبون وليس إطلاق النار

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشعب الأمريكي لدعوتهم إلى للوحدة بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الحالي للانتخابات، دونالد ترامب.





وقال بايدن: "المشاعر السياسية يمكن أن تكون عالية ولكن "يجب ألا ننزلق أبدًا إلى العنف، مؤكدًا: "تحدثت للقائمين على التحقيق ولا نعرف دوافع مرتكب الحادث حتى الآن".

وأضاف: نحترم المبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة ولا يتوجب علينا أن ننخرط في العنف، وأطلب من الأمريكيين نبذ الكراهية ولابد أن تكون الوحدة أهم أهدافنا".

وتابع: "سأظل أتحدث في صالح هذا البلد وبصورة ديمقراطية"، مردفًا: "نتائج هذه الانتخابات ستعيد تشكيل الولايات المتحدة والعالم في المستقبل، كما أن مستقبل البلاد يحدده الناخبون وليس عن طريق إطلاق النار أو العنف.

وأكد بايدن أن إطلاق النار في تجمع انتخابي لـ ترامب يدعو لاتخاذ خطوات إلى الوراء، معبرًا عن سعادته لأن ترامب لم يصب بجروح خطيرة، لافتًا إلى أن "هناك من يؤججون الخلافات وأولويتنا تحقيق الوحدة واحترام الديمقراطية".