القوات الأمريكية تدمر 3 طائرات دون طيار وزورقا مسيرا للحوثيين

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جدة - نرمين السيد - جانب من قصف أهداف حوثية
وأكدت القيادة في بيان لها على منصة "إكس" أن قواتها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن.
وأضافت القيادة أن هذه الطائرات بدون طيار والزورق المسيّر تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا.
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