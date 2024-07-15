إعلام فلسطيني: قصف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين شرقي خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.





وبحسب الإعلام الفلسطيني، أطلق الاحتلال النار قرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، كذلك سقط 5 شهداء بقصف منزل بمخيم المغازي وسط القطاع. وشن الاحتلال أيضا قصفا استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كذلك شن قصفا مدفعيا على بلدة المغراقة.

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