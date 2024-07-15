القاهرة الإخبارية: فتح صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية السورية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بفتح صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية السورية في المراكز الانتخابية بكل المحافظات.





وتجرى عملية الانتخاب بإشراف كامل من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج، فيما أدى جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات اليمين القانونية، بحسب القناة الإخبارية. ويستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

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