نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس بايدن يدعو إلى تحقيق مستقل في محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه مساء الأحد من المكتب البيضاوي، بإجراء "تحقيق مستقل" في الظروف المحيطة بمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وأشار بايدن إلى أنه أجرى "محادثة قصيرة لكن جيدة" مع ترامب بعد الحادث. وقال بايدن "ليست لدينا أية معلومات حتى الآن عن دوافع منفذ الهجوم. نعرف من هو. أدعو الجميع إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافعه أو انتماءاته".

كما طالب الرئيس الأمريكي بخفض التوتر بعد محاولة الاغتيال، معتبرًا أن الانتخابات المقبلة ستشكل "فترة اختبار". وقال "يجب ألا تكون السياسة ساحة للقتل" مشددًا على ضرورة "التهدئة" في هذه الفترة.

وأصيب ترامب بجروح في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في حادث وصفته وكالات إنفاذ القانون بأنه "محاولة اغتيال"، وقتل المشتبه به وأحد المارة وأصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة.