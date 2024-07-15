العالم اليوم - الدولار يرتفع والعملات المشفرة تقفز مع تزايد آمال فوز ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 10:21 صباحاً - ارتفع الدولار على نطاق واسع، الاثنين، وقفزت العملات المشفرة وسط تزايد توقعات فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتيال.

وكان التداول محدودا خلال التعاملات الآسيوية في ظل إغلاق الأسواق في اليابان في عطلة رسمية، بينما هيمنت أخبار إطلاق النار على ترامب على معنويات السوق.

تحركات الأسعار

صعد الدولار، مما دفع اليورو للتراجع بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1.0895 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2978 دولار.

وارتفعت العملات المشفرة، إذ قفزت بتكوين تسعة بالمئة إلى 62760 دولارا.

وزادت إيثر بأكثر من سبعة بالمئة لتصل إلى 3336.80 دولار.

وعلى صعيد العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.6775 دولار أميركي، في حين نزل الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6100 دولار أميركي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، عند 104.20.

لم يتأثر اليوان الصيني كثيرا ببيانات اقتصادية محلية وواصل خسائره ليتراجع 0.13 بالمئة إلى 7.2602 للدولار في السوق المحلية.

وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في أواخر الأسبوع الماضي واستقر في أحدث تداولات عند 157.95 للدولار، على الرغم من أنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 157.30 الذي سجله يوم الجمعة.

ويعتقد أن طوكيو تدخلت في السوق لدعم العملة اليابانية المتعثرة الأسبوع الماضي في أعقاب تقرير التضخم الأميركي الذي جاء أقل من المتوقع، إذ تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليون ين (22.4 مليار دولار) لدعم العملة يوم الخميس.