جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الإسرائيلي، بوجود غضب وإحباط في المنظومة العسكرية بعد التحقيق في إخفاقات الحرب دون إقالة أو استقالة أي ضابط بالاستخبارات، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الواضح لاقتراح وقف إطلاق النار والمماطلة في صفقة التبادل، يثير حالة قلق على المستوى العالمي، وغضبا عارما على المستوى الداخلي. وأشارت الصحيفة إلى أن عائلات المحتجزين قد اختلفت بشكل متزايد مع نتنياهو وأعضاء اليمين المتطرف في حكومته حول ما إذا كانت الأولوية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين أو مواصلة القتال لتدمير حماس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام إسرائيلي: غضب في المنظومة العسكرية بعد التحقيق في إخفاقات الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.