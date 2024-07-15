قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق بالضفة وتعتقل فلسطينيين

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جدة - نرمين السيد - عناصر من قوات الاحتلال تقتحم إحدى المناطق الفلسطينية
وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا أسفل الجسر، واحتجزت المركبات المارة وأجرت لها عمليات تفتيش، ودققت في هويات ركابها.
كما شهد الحي الغربي من طولكرم، اقتحامًا لقوات الاحتلال في منطقة دوار خضوري، حيث نفذت عمليات تفتيش دون أن يبلغ عن أي اعتقالات جديدة.
في إقليم غرب جنين بشمال الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال بالاعتقالات في قرية أم دار، حيث أكد رئيس مجلس القرية هلال قبها لوكالة "وفا" أن القوات اقتحمت القرية واعتقلت فلسطينيين بالقرب من منازلهما، بالتزامن مع وجود جدار الفصل والتوسع العنصري الذي يقام على أراضي القرية.
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