ارتفاع عدد ضحايا تفجير العاصمة الصومالية مقديشو إلى 9 قتلى

جدة - نرمين السيد - انفجار مقديشو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، نقلا عن وكالة "فرانس برس" الفرنسية، بارتفاع عدد ضحايا تفجير العاصمة الصومالية مقديشو إلى 9 قتلى.





وهز انفجار سيارة مفخخة مدينة مقديشو، اليوم الإثنين، حيث استهدف المطعم "توب كوفي" الواقع بالقرب من نصب الجندي المجهول في مديرية بونطيري. التقرير الأولي أظهر أن الحادث تسبب في أضرار كبيرة بالمطعم والمناطق المحيطة، وما زالت عمليات التقييم مستمرة لتقييم الأضرار بشكل دقيق.

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