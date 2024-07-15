باحثة سياسية: الهدف الأساسي للاحتلال إبعاد الشعب الفلسطيني عن الأرض

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخلق الذرائع من أجل الاستمرار في الحرب على قطاع غزة والأعمال العدائية.





وأضافت "حداد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الهدف الأساسي لإسرائيل هو استمرار التطهير العرقي والإبادة الجماعية وهدم مربعات كاملة في أرض قطاع غزة وإيصال قطاع غزة إلى الأرض المحروقة من خلال تدمير مربعات كبيرة وليست صغيرة بذريعة وجود المقاومة أو وجود قيادات من حركة حماس".

وتابعت الكاتبة والباحثة السياسية: "الهدف الأساسي مما يفعله الاحتلال تقليل عدد السكان الفلسطينيين وجعل قطاع غزة غير قائم أو صالح للحياة ولا توجد أي من مقومات للحياة في القطاع، وإبعاد الشعب الفلسطيني عن الأرض".

وأكدت: "الكيان الإسرائيلي يتماشى مع الأيدولوجية الصهيونية الدينية، وهي تقليل عدد السكان من أجل الحصول على الأغلبية اليهودية في الضفة الغربية مستقبلا في قطاع غزة".