العالم اليوم - بالفيديو.. إصابة مباشرة لدبابة روسية بمسيرة دون أن تتأثر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إصابة مباشرة لدبابة روسية بمسيرة دون أن تتأثر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 11:18 صباحاً - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مشهدا لدبابة روسية تتعرض لإصابة مباشرة من مسيرة أوكرانية لكنها لم تتأثر على الإطلاق.

بل وشوهدت الدبابة الروسية، بعد إصابتها بالمسيرة الانتحارية الأوكرانية، وهي تكمل هجومها على المواقع الأوكرانية.

ولم تذكر المواقع متى أصيبت الدبابة ولا نوعها، ولا المكان الذي وقع فيه الهجوم الروسي.

لكن بدا واضحا أن الدبابة تستخدم شكلا من أشكال الحماية من الطائرة الانتحارية المسيرة.

إسقاط 22 مسيرة أوكرانية

واليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 22 مسيّرة أوكرانية في غرب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في منشور عبر تلغرام "في الليلة الماضية.. دمّرت الدفاعات الجوية واعترضت 22 مسيّرة".

وأسقطت 15 مسيّرة فوق منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا و6 مسيّرات في شبه جزيرة القرم وواحدة في ليبيتسك.

وعلى صعيد آخر، أكّد حاكم كورسك إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية أخرى.

وكثّفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية هذه السنة مستهدفة خصوصا منشآت طاقة تقول إنها توفر المحروقات للجيش فضلا عن بلدات ومدن على طول الحدود.