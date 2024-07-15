العالم اليوم - أونكتاد: مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا لعام 2023

انتم الان تتابعون خبر أونكتاد: مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا لعام 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 11:18 صباحاً - أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا للعام الثاني على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية.

وذكر "أونكتاد" في تقريره الذي نشره مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا التي بلغت 52.6 مليار دولار عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات بشأن مشاريع الأمونيا والهيدروجين الأخضر بقيمة 10.8 مليار دولار فيما أعلنت مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى بروز مصر كوجهة استثمارية في قطاعات السيارات، الأدوية، والإلكترونيات، وإدخال نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات الاستثمارية في عام 2023.

وأوضح التقرير أن مصر سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 بلغت 9.8 مليار دولار عام 2023، مقارنة بـ9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014.

واحتلت المركز 32 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.

وأبرز تقرير الأونكتاد جهود مصر لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.