سموتريتش: لن أوقع على أي صفقة تبادل حتى لو كلفني ذلك نهاية مصيري السياسي

جدة - نرمين السيد - وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه لن يوقع على أي صفقة تبادل حتى لو كلفه ذلك نهاية مصيره السياسي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، هدد وزير المالية الإسرائيلي، بالانسحاب من الحكومة إذا تم التوصل إلى صفقة تبادل. واشتهر سموتريتش باعتباره أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواصل توجهاته وتصريحاته الخرقاء المعادية للمجتمع الدولي والقانون الإنساني، فقد أعلن تحديه للدول المناصرة لحل الدولتين، قائلاً "إن كل دولة تعترف بفلسطين سنبني مستوطنة باسمها في الضفة الغربية".

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