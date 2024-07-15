مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يتعمد صرف الانتباه عن إخفاقاته ويعرقل صفقة التبادل

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الإسرائيلي، نقلا عن رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، يتعمد صرف الانتباه عن إخفاقاته ويعرقل صفقة التبادل لأنه يراها ستربك مستقبله السياسي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت حركة حماس، قد أكدت أن "تصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان". وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها سجلت نحو 90 شهيدًا ونحو 300 مصابًا، بعضهم في حالة خطرة، ونصف الضحايا من الأطفال والنساء، جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غربي خان يونس بجنوب قطاع غزة.

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