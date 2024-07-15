ترامب ليس الأول.. أبرز الشخصيات التي نجت من محاولات اغتيال (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - محاولة اغتيال ترامب

نجا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من محاولة اغتيال، إذ تعرض لإطلاق نار أثناء تواجده في تجمع انتخابي حاشد، الأمر الذي من شأنه تأجيج المخاوف من عدم استقرار قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للاستقطاب.





ويرصد "دوت الخليج" في الإنفوجراف التالي، أبرز الشخصيات السياسية التي نجت أيضا من محاولات اغتيال. جدير بالذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت نقلا عن مصادر، إن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب كان يخبئ عبوات ناسفة في سيارته.

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