القاهرة الإخبارية: انقطاع الكهرباء عن كل أنحاء قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن كل أنحاء قطاع غزة باستثناء المستشفيات التي تمتلك مولدات كهربائية.





وبحسب القناة الإخبارية، فقد مستشفى شهداء الأقصى بغزة كل إمكاناته وقدراته جراء القصف الإسرائيلي المستمر ونقص الوقود، مشيرة إلى أن الواقع الصحي في غزة يزداد سوءا جراء نقص الوقود وهناك تحذيرات من توقف مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. كما أوضحت أن الاحتـلال الإسرائيلي استهدف مسجدا في مخيم البريج وسط قطاع غزة وألحق أضرارا بممتلكاته، كذلك دمر 1200 خيمة في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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