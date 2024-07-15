روسيا تعلن إسقاط 22 مسيرة أوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:25 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إسقاط 22 مسيرة أوكرانية في غرب البلاد، وفوق شبه جزيرة القرم، بحسب وكالة "فرانس برس".

روسيا تنجح في إسقاط 22 مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة في منشور عبر "تلجرام"، "في الليلة الماضية دمرت الدفاعات الجوية، واعترضت 22 مسيرة".

وأسقطت 15 مسيرة فوق منطقة "بريانسك" الروسية الحدودية مع أوكرانيا، و6 مسيرات في شبه جزيرة القرم، وواحدة في "ليبيتسك".

وعلى صعيد آخر، أكد حاكم "كورسك" إسقاط 3 مسيرات أوكرانية أخرى.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية هذه السنة مستهدفة، خصوصًا منشآت طاقة تقول إنها توفر المحروقات للجيش، فضلًا عن بلدات ومدن على طول الحدود.

ويستخدم الطرفان المسيرات من بينها تلك المتفجرة التي يبلغ مداها مئات الكيلومترات خلال الحرب التي بدأتها في فبراير 2022.