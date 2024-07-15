ارتفاع ضحايا تفجير مقديشو إلى 9 قتلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 11:25 صباحاً - أكدت فضائية "القاهرة الإخبارية"، ارتفاع ضحايا تفجير العاصمة الصومالية مقديشو إلى 9 قتلى، وفقًا لوكالة فرنس برس "أ ف ب".

وتزيد هذه الحصيلة بـ4 قتلى عن الحصيلة السابقة، التي قدرتهم بـ5 قتلى، سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة خارج مقهى في مقديشو بحسب الشرطة.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الصومالية، عبد الفتاح عدن حسن، إن بعض المواطنين كانوا يتابعون المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا داخل المقهى عندما انفجرت السيارة المفخخة في الخارج، مضيفا أن أكثر من 20 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأظهرت صور على الإنترنت، يزعم أنها التقطت من مكان الحادث، حريقا خارج المقهى في أعقاب الانفجار.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار، غير أن كثيرا ما ترد أنباء عن هجمات تشنها حركة الشباب في مقديشو ومدن صومالية أخرى.

يشار إلى أن السبت شهد محاولة هروب نزلاء من أحد سجون مقديشو.