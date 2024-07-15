العالم اليوم - أسهم أوروبا تهبط وسط تراجع الأرباح و"بربري" تتصدر الخسائر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 12:24 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التداولات، الاثنين، بعد سلسلة من البيانات المتشائمة من الشركات جعلت المستثمرين، القلقين بالفعل بسبب محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، أكثر حذرا.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة تقريبا بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش.

وتصدر سهم شركة "بربري" الخسائر، إذ هوى 11.4 بالمئة بعد أن عينت مجموعة السلع الفاخرة البريطانية جوشوا شولمان رئيس شركة مايكل كورس السابق رئيسا تنفيذيا جديدا لها مع إقالة جوناثان أكيرويد بعد عامين قضاهما في المنصب مع تحذيرها من احتمال تراجع الأرباح وإلغاء التوزيعات.

كما هوى سهم شركة "سواتش" بنسبة 10.6 بالمئة مع إعلان أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم عن انخفاض حاد في مبيعات وأرباح النصف الأول.

وتراجعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 1.1 بالمئة لتتصدر خسائر القطاعات.

وهبط سهم بنك نورديا 3.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك الفنلندي عن أرباح تشغيلية للربع الثاني أقل بقليل من المتوقع.

ومن المنتظر أن يعلن الحزب الجمهوري ترشيح ترامب رسميا لخوض سباق الرئاسة خلال المؤتمر الوطني للحزب في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد نجاته من محاولة اغتيال أدت إلى تفاقم الانقسام السياسي الحاد بالفعل في الولايات المتحدة، فيما يدرس المتعاملون تأثيرها على الأسواق المالية.

ويترقب المستثمرون الآن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في وقت لاحق من اليوم، قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.