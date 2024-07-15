الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تعاني شحا في المستلزمات الطبية

جدة - نرمين السيد - قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن "مستشفيات غزة تعاني شحا في الأدوية والمستلزمات الطبية".





وأضافت في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحـتلال يستهدف المستشفيات في غزة بمن فيها من نازحين وجرحى ومرضى. كما أكد أن شاحنات المساعدات التي تدخل غزة لا تلبي الاحتياجات الإنسانية.

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