القاهرة الإخبارية: توقف جميع خزانات المياه التابعة لبلدية دير البلح وسط غزة

جدة - نرمين السيد - معاناة الفلسطينيين للحصول على المياه

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بتوقف جميع آبار وخزانات المياه التابعة لبلدية دير البلح وسط غزة والمغذية لجميع مناطق المدينة التي تعج بآلاف النازحين بسبب نفاد الوقود.





وفي سياق متصل، سقط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف محيط محطة توليد الكهرباء شمال النصيرات وسط قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38584 شهيدا و88881 مصابا منذ 7 أكتوبر.

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