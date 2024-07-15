القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال خرق جدار الصوت في مناطق بالجنوب اللبناني

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي خرق جدار الصوت في مناطق عديدة بالجنوب اللبناني.





وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت، قد صرح بإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يدفعان لحرب شاملة مع حزب الله، بهدف إقامة تجمعات استيطانية بالجنوب اللبناني في وقت لاحق.

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